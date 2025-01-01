Меню
Метель
Киноафиша Метель

Спектакль Метель

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Метель» – новый спектакль Волгоградского ТЮЗа

Волгоградский ТЮЗ представляет новую постановку «Метель», основанную на классическом произведении А. С. Пушкина. Зрителей ожидает увлекательное путешествие в мир всепобеждающей любви, приключений и недоразумений.

Сюжет и атмосфера

Сюжет «Метели» пронизан глубокими эмоциональными переживаниями героев, что делает его актуальным и сегодня. Пушкин всегда умел находить тонкие струны человеческих чувств, и этот спектакль не станет исключением.

Творческая команда

Постановку осуществляет талантливый художник Таисия Хижа, известная своими работами над спектаклями «Дон Кихот», «Черный апельсин» и «Лес». Ее уникальный стиль и внимание к деталям создадут неповторимую атмосферу на сцене.

Музыкальное оформление спектакля подготовил композитор Андрей Шишлянников, чьи работы уже завоевали признание зрителей. Музыка станет важным элементом, подчеркивающим эмоциональную насыщенность событий.

Ожидаемые сюрпризы

ТЮЗ не раз демонстрировал свою способность адаптировать классические произведения для современного зрителя. В «Метели» зрителей ждут неожиданные повороты и интересные интерпретации знакомого сюжета.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Спектакль «Метель» обещает оставить незабываемые впечатления и погрузить в мир пушкинской поэзии.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 22 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Счастливый день
12+
Комедия
Счастливый день
18 октября в 17:00 Волгоградский ТЮЗ
от 400 ₽
12+
Комедия
Так не бывает
28 ноября в 18:30 Волгоградский ТЮЗ
от 500 ₽
Маленький принц
12+
Детский
Маленький принц
2 ноября в 17:00 Волгоградский ТЮЗ
от 400 ₽
