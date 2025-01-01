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Метель
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Спектакль Метель

Постановка
Камерная сцена 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральная интерпретация «Повестей Белкина» А. С. Пушкина в самарском театре «Камерная сцена»

«Повести Белкина» — одно из самых загадочных произведений А.С. Пушкина. Несмотря на легкость пера и увлекательность чтения, наивному читателю они могут показаться незамысловатыми. Однако литературоведы по сей день ломают над ними головы, задаваясь вопросом: кто такой Белкин? Не похоже, чтобы рассказчик, как он сам уверяет, «учился грамоте у дьячка». Его ум, образованность и ирония явно говорят о другом.

Споры о значении и оценке

Многие современники Пушкина не оценили его повести, считая их пустыми и даже водевильными. Особенно «пустой» считали «Метель». Критик Виссарион Белинский, в частности, не оставил камня на камне от этих произведений, полагая их «сказками и побасенками». Однако, как говорил Козьма Прутков, «простим ему это». Действительно, события в «Метели» развиваются неправдоподобным образом: одни герои бессильны перед кознями Судьбы, а другие соединяются сказочным образом.

Ирония и романтика

Романтическая тема Рока и Провидения к моменту написания повестей уже исчерпала себя, и Пушкин не мог относиться к ней серьезно. Поэтому ирония пронизывает каждую строчку его произведений. О чем же тогда «Метель»? Прав был Ф.М. Достоевский: она о русском семействе, о поэзии обыденного существования простого человека, о России, о радости бытия.

Спектакль от «Камерной сцены»

Эту светлую ноту попытался сохранить театр «Камерная сцена» в своем спектакле, который одновременно весел и грустен, лукаво-ироничен. Как и всегда, когда речь идет о чем-то кровно близком и родном, на сцене оживают чувства и переживания, знакомые каждому из нас.

Режиссер
Софья Рубина
В ролях
Данила Алтунин
Ольга Арнаутова
Олег Бабанов
Ольга Базанова
Екатерина Балацкая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Самара, 27 сентября
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
18:00 от 500 ₽
Самара, 19 октября
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Фотографии

Метель

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