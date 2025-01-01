Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Метель

Спектакль Метель

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Уникальная театральная интерпретация одной из пяти «Повестей Белкина» Александра Пушкина

Спектакль «Метель» — это уникальная интерпретация одной из пяти «Повестей Белкина» Александра Пушкина, которая, к сожалению, редко привлекает внимание театральных и кинорежиссеров. Возможно, причина кроется в том, что автор поднимает множество вопросов, не предоставляя готовых ответов. Это создает особую атмосферу загадки и погружает зрителей в мистический мир повести.

Мистическая природа повести

«Метель» изобилует образами и метафорами, которые заставляют задуматься о глубоком смысле человеческого существования. Пушкин задает важные вопросы о счастье и судьбе: если каждый из нас — кузнец своего счастья, то почему оно не всегда приходит в том виде, в каком мы его ждем?

Атмосфера сценического вихря

Спектакль обещает захватить зрителей своей уникальной атмосферой, в которую они будут погружаться на протяжении всего действия. Мистические элементы и эмоциональная насыщенность произведения делают его привлекательным для театральной публики.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, который заставит вас задуматься о важных аспектах жизни и человеческих переживаниях.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 14 сентября
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
18:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

12+
Балет
Шехеразада. Жар-птица
13 сентября в 18:30 Самарский театр оперы и балета
Билеты
Novecento. Легенда о пианисте
16+
Музыка Моноспектакль
Novecento. Легенда о пианисте
27 октября в 19:00 Самарский театр драмы им. Горького
от 1200 ₽
16+
Балет
Спартак
1 октября в 18:30 Самарский театр оперы и балета
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше