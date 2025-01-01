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Метель
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Спектакль Метель

Постановка
Самарский театр оперы и балета 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театрализованная фантазия по Пушкину в Театре оперы и балета

Спектакль «Метель» основан на бессмертной повести Александра Сергеевича Пушкина и представляет собой уникальную театрализованную фантазию. Этот проект соединяет в себе прозаический текст и романсы на стихи великого поэта, создавая атмосферу начала XIX века.

Музыка и исполнение

В спектакле звучит музыка Георгия Свиридова, исполняемая артистами оркестра и солистами оперы. Уникальное видео оформление дополняет визуальный ряд, погружая зрителя в мир пушкинской эпохи.

Цель постановщиков

Постановщики спектакля утверждают: «Наша задача — подчеркнуть чистоту и поэтичность пушкинского текста, обрамив его трогательной музыкой Свиридова». Эта цель отражает стремление к сохранению духа и красоты оригинала, что делает «Метель» не просто спектаклем, а настоящим театральным событием.

Интересные факты

Спектакль будет представлен с участием камерного ансамбля театра, что добавляет особую атмосферу интима и глубины. Пушкинская «Метель» — это не только история о любви и судьбе, но и глубокое философское размышление о времени и человеческой природе.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события, которое обещает оставить незабываемые впечатления и эмоции!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 26 сентября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
19:00 от 700 ₽

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