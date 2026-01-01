Новый проект Нижегородского театра юного зрителя, посвящённый школьникам

«Метель, шинель в портфель» — новый проект Нижегородского театра юного зрителя, посвящённый школьникам. В этом спектакле соединяются две повести из школьной программы: «Метель» А. С. Пушкина и «Шинель» Н. В. Гоголя. Создатели решили представить зрителям работы двух классиков, которые были друзьями и имели общий взгляд на жизнь.

Режиссёр и художник

Спектакль поставил Максим Меламедов, известный своими театральными достижениями. Художник Денис Шевченко создал визуальный облик, который подчеркивает атмосферу произведений.

Сюжет и идеи

В первой части, «Метель», раскрывается история любви с неожиданной развязкой, которая появляется буквально в финале. А «Шинель» является произведением, оказавшим огромное влияние на мировую литературу, вдохновившим таких авторов, как Достоевский и многих других писателей, кинорежиссёров и мультипликаторов.

Актуальность классики

На сцене выступят четыре артиста, которые расскажут современным зрителям о чувствах и идеях, волновавших людей 19 века и вдохновлявших их. Спектакль обещает быть интересным как для школьников, так и для всех любителей классической литературы.