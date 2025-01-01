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Метель. Пушкин. Свиридов
Киноафиша Метель. Пушкин. Свиридов

Метель. Пушкин. Свиридов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Литературно-музыкальный моноспектакль «Метель» с Владимиром Кошевым

Гениальную повесть А.С. Пушкина «Метель» в сопровождении музыки Г.В. Свиридова прочитает актёр театра и кино Владимир Кошевой. Этот артист известен своими запоминающимися ролями — Родиона Раскольникова в фильме «Преступление и наказание», Феликса Юсупова в «Григории Р.» и царя Фёдора Иоанновича в «Янычаре». За последние десять лет он воплотил на сцене и экране множество ключевых образов как литературных, так и исторических персонажей.

Владимир Кошевой выступает с главными ролями в спектаклях таких театров, как Александринский театр, Большой театр, Театр Наций и БДТ им. Г.А. Товстоногова. Кроме того, он регулярно представляет концертные программы, посвящённые произведениям классиков русской литературы.

Погружение в романтику XIX века

На сцене Белого зала артист представит самую романтичную и немного мистическую повесть Пушкина, перенесёт зрителей в восторженный XIX век. Литературно-музыкальный моноспектакль «Метель» станет открытием фестиваля русской музыки и поэзии «Пушкинские дни в Политехническом».

Исполнители и программа

В программе примут участие:

  • Актёр театра и кино Владимир Кошевой (художественное слово)
  • Лауреаты международных конкурсов Евгений Зарецкий (фортепиано)
  • Екатерина Маришкина (орган)

В рамках моноспектакля будут звучать:

  • А.С. Пушкин — «Метель»
  • Г.В. Свиридов — музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель»
  • Произведения П.И. Чайковского и И.С. Баха

Не упустите возможность насладиться этим уникальным событием и погрузиться в мир поэзии и музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 октября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
19:00 от 440 ₽

Фотографии

Метель. Пушкин. Свиридов Метель. Пушкин. Свиридов Метель. Пушкин. Свиридов Метель. Пушкин. Свиридов Метель. Пушкин. Свиридов Метель. Пушкин. Свиридов

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