Музыкальный спектакль по мотивам Пушкина

Откройте для себя уникальный музыкальный спектакль по повести А. С. Пушкина, который оживляет страницы девичьего альбома Марьи Гавриловны. Этот оригинальный проект включен в программу XIV фестиваля моноспектаклей «Монокль» (2024 г.) и предлагает зрителям узнать о судьбе героини одной из «Повестей Белкина».

В спектакле бережно сохраненное пушкинское слово сопровождается иллюстрациями, созданными в увлекательной технике живой акварели. На глазах у зрителей рождаются музыкальные и живописные образы, в то время как любимые пьесы Марьи Гавриловны исполняются на фортепиано.

Живая акварель и музыка

Художник, находясь за полупрозрачным экраном, создает невероятные изображения, которые трансформируются, смываются водой и возникают вновь. При этом его кисть двигается в такт музыке, а зрители становятся свидетелями волшебного процесса.

Помимо пушкинской «Метели», в программе прозвучат стихотворения и фрагменты из поэмы «Светлана» В. Жуковского. Музыкальный ряд включает произведения таких композиторов, как Г. Свиридов, И. Шварц и А. Заливалов.

Исполнители и команда

В спектакле участвуют:

Наталья Варламова – лауреат международных конкурсов (фортепиано, рассказчик)

Елена Заяц – художник

Режиссер – Наталия Медведева

Приходите и насладитесь новым взглядом на классическую литературу через музыку и искусство!