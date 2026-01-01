Оповещения от Киноафиши
Метель. Из альбома Марьи Гавриловны Р.
12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальный спектакль по мотивам Пушкина

Откройте для себя уникальный музыкальный спектакль по повести А. С. Пушкина, который оживляет страницы девичьего альбома Марьи Гавриловны. Этот оригинальный проект включен в программу XIV фестиваля моноспектаклей «Монокль» (2024 г.) и предлагает зрителям узнать о судьбе героини одной из «Повестей Белкина».

В спектакле бережно сохраненное пушкинское слово сопровождается иллюстрациями, созданными в увлекательной технике живой акварели. На глазах у зрителей рождаются музыкальные и живописные образы, в то время как любимые пьесы Марьи Гавриловны исполняются на фортепиано.

Живая акварель и музыка

Художник, находясь за полупрозрачным экраном, создает невероятные изображения, которые трансформируются, смываются водой и возникают вновь. При этом его кисть двигается в такт музыке, а зрители становятся свидетелями волшебного процесса.

Помимо пушкинской «Метели», в программе прозвучат стихотворения и фрагменты из поэмы «Светлана» В. Жуковского. Музыкальный ряд включает произведения таких композиторов, как Г. Свиридов, И. Шварц и А. Заливалов.

Исполнители и команда

В спектакле участвуют:

  • Наталья Варламова – лауреат международных конкурсов (фортепиано, рассказчик)
  • Елена Заяц – художник
  • Режиссер – Наталия Медведева

Приходите и насладитесь новым взглядом на классическую литературу через музыку и искусство!

Режиссер
Наталия Медведева
В ролях
Наталья Варламова
Елена Заяц
