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«Метель». А.С. Пушкин
Билеты от 1000₽
Киноафиша «Метель». А.С. Пушкин

«Метель». А.С. Пушкин

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальная повесть «Метель» в исполнении Владимира Рылова

Театральная публика сможет насладиться уникальным спектаклем, в котором текст повести Александра Сергеевича Пушкина читает лауреат Государственной премии и заслуженный деятель искусств – Владимир Рылов. Его глубокий и выразительный голос погрузит зрителей в атмосферу пушкинской эпохи.

Музыкальные иллюстрации от Светланы Пономарёвой

В сопровождении чтения прозвучат музыкальные иллюстрации, исполняемые лауреатами международных конкурсов – Светланой Пономарёвой. Музыка станет неотъемлемой частью спектакля, создавая особую атмосферу и усиливая эмоциональную нагрузку текста.

Музыка Георгия Свиридова

В программе прозвучит музыка Георгия Свиридова, которая была написана для экранизации повести. Эта музыка, ставшая самостоятельным шедевром, добавит спектаклю глубины и изысканности. Свиридов, известный своим уникальным стилем, создал звуковые образы, которые идеально сочетаются с пушкинским текстом.

Историческая справка о повести «Метель»

Повесть «Метель» была написана Александром Сергеевичем Пушкиным в 1830 году во время «Болдинской осени» — особого периода в его творчестве, когда он создал множество своих знаменитых произведений. Эта повесть погружает читателя в мир страсти и судьбы, раскрывая сложные человеческие отношения.

Спектакль станет не только литературным, но и музыкальным событием, которое подарит зрителям незабываемые эмоции и позволит по-новому взглянуть на классическое произведение.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1000 ₽

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