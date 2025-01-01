Меню
Метель & Jazz
Метель & Jazz

Метель & Jazz

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодняя музыкальная программа от Губернаторского симфонического оркестра

В преддверии Нового года Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга порадует жителей и гостей Северной столицы уникальной праздничной программой, объединяющей классику и джаз.

Классика и джаз

Программа стартует с музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель», созданных Георгием Свиридовым. Это произведение является одним из самых популярных в классическом репертуаре и знакомо многим поколениям слушателей.

Далее на сцену выйдет музыка из знаменитого балета «Щелкунчик», написанная Петром Чайковским. Этот шедевр мировой музыкальной культуры предстанет перед публикой в изысканной джазовой аранжировке талантливого петербургского пианиста Александра Маслова.

Финал вечера

Ярким финалом программы станет джазовое попурри «Новогодняя фантазия», где в захватывающем калейдоскопе прозвучат самые известные новогодние и рождественские мелодии.

Детали мероприятия

Место проведения: Малый зал имени М. И. Глинки Санкт-Петербургской филармонии

Дирижер: Максим Алексеев

Исполнители: Джазовое трио Александра Маслова:

  • Александр Маслов — фортепиано
  • Иван Мясников — контрабас
  • Павел Чижик — ударные, вибрафон

В программе

  • Георгий Свиридов: Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель»
  • Петр Чайковский — Александр Маслов: Сюита из музыки балета «Щелкунчик»
  • Александр Маслов: «Новогодняя фантазия»
Подборка с атмосферой праздника: Новогодние концерты в Санкт-Петербурге

Купить билет на концерт Метель & Jazz

Декабрь
25 декабря четверг
19:00
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
от 2000 ₽

Фотографии

Метель & Jazz Метель & Jazz

