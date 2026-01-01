Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Метаморфозы. Празднества Адониса
Киноафиша Метаморфозы. Празднества Адониса

Спектакль Метаморфозы. Празднества Адониса

Постановка
Электротеатр Станиславский 18+
Режиссер Игорь Макаров
Продолжительность 4 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль по поэме Овидия в Электротеатре

Спектакль «Метаморфозы. Празднества Адониса» основан на одноимённой поэме Овидия и является продолжением новопроцессуального проекта «Золотой осел» по книге Апулея. Работа длится с сентября по декабрь 2025 года, когда была проведена лаборатория вербальной техники для освоения стихотворного текста. Затем, с января 2026 года, проект под руководством режиссера Игоря Макарова продолжает развиваться.

В спектакле представлены книги IX, X и XI, в которых раскрываются судьбы героев, таких как Геракл и Орфей. Также рассматриваются отношения между богами и смертными, история любви богини Венеры к юноше Адонису, который погиб на охоте. В честь него были основаны новые мистерии — Празднества Адониса. Эти сказания о смерти и перерождении, о невозможной любви, проходящей сквозь смерть, задают глубокие вопросы о человеческом бытии.

О спектакле

Режиссер Игорь Макаров делится своими размышлениями: «Человек стал богом, а боги, спустившись на землю, плачут об утраченном человеке — вот краткое содержание нашего спектакля. Эта работа — реальная метаморфоза. Когда-то судьба текла по своей божественной вертикали сверху вниз, осеняя человека своей красотой и ужасом. Время изменилось: поезд судьбы сошел с привычных рельсов и несётся со всех сторон одновременно, и даже боги, или те, кто ранее ими были, находятся в центре этого свечения».

Режиссёр утверждает, что пришло время полюбить смертное, временное и очень человеческое. «Во времена строительства небоскребов мы стремимся увидеть ландшафт, где все равны, но на самом деле всем нам присуще разнообразие», — добавляет он.

Команда проекта

Автор идеи и куратор проекта: Мария Беляева.

Режиссер: Игорь Макаров.

Композитор: Ольга Бочихина.

Хореограф: Лина Лангнер.

Артисты: Лев Терехин, Мария Беляева, Мария Чиркова, Елизавета Задорожная, Георгий Грищенков, Светлана Найденова, Михаил Бернацкий, Николай Теряев.

Проект поддерживается Фондом развития новопроцессуального искусства Бориса Юхананова и продолжает своё становление. Ожидайте чувственный и глубокий спектакль, который заставит задуматься о вечных вопросах к существованию.

Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше