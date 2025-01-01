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Металлолом
Киноафиша Металлолом

Спектакль Металлолом

Постановка
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» 16+
Режиссер Алла Коровкина
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль "Металлолом": три героини, три судьбы, три истории

Приглашаем зрителей на уникальный спектакль "Металлолом", который погружает в мир трех женщин, каждая из которых несет свою историю, полную трагедии и комедии, смеха и слез, а также любви. Это захватывающее произведение, написанное Аллой Коровкиной, ставит перед зрителями важные вопросы: зачем мы здесь? Почему происходят эти события? Что нас ждет дальше?

О спектакле

В "Металлоломе" зрители смогут увидеть, как судьбы трех героинь переплетаются на сцене. Спектакль длится 1 час 30 минут и представляет собой интересное сочетание эмоций и размышлений о жизни. Каждый из персонажей — это отдельная вселенная, полная надежд и разочарований.

Актерский состав

На сцене зрителей ждут талантливые актрисы:

  • Надежда Якимова / Елена Остапенко
  • Виктория Максимова / Надежда Попова
  • Юлия Бакоян

Почему стоит посетить спектакль?

Спектакль "Металлолом" — это не просто развлечение, это возможность задуматься о жизни и судьбе. Он подойдет как любителям театра, так и тем, кто ищет ответы на важные жизненные вопросы. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 11 августа
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» Самара, Водников, 26
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Металлолом Металлолом Металлолом Металлолом

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