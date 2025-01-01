Спектакль "Металлолом": три героини, три судьбы, три истории

Приглашаем зрителей на уникальный спектакль "Металлолом", который погружает в мир трех женщин, каждая из которых несет свою историю, полную трагедии и комедии, смеха и слез, а также любви. Это захватывающее произведение, написанное Аллой Коровкиной, ставит перед зрителями важные вопросы: зачем мы здесь? Почему происходят эти события? Что нас ждет дальше?

О спектакле

В "Металлоломе" зрители смогут увидеть, как судьбы трех героинь переплетаются на сцене. Спектакль длится 1 час 30 минут и представляет собой интересное сочетание эмоций и размышлений о жизни. Каждый из персонажей — это отдельная вселенная, полная надежд и разочарований.

Актерский состав

На сцене зрителей ждут талантливые актрисы:

Надежда Якимова / Елена Остапенко

Виктория Максимова / Надежда Попова

Юлия Бакоян

Почему стоит посетить спектакль?

Спектакль "Металлолом" — это не просто развлечение, это возможность задуматься о жизни и судьбе. Он подойдет как любителям театра, так и тем, кто ищет ответы на важные жизненные вопросы. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия!