Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Metallica Трибьют
Билеты от 1200₽
Киноафиша Metallica Трибьют

Metallica Трибьют

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте

Новый трибьют Metallica от группы ModePlay

24 сентября в уютном Мумий Тролль Баре состоится живое выступление группы ModePlay, знаковой трибьют-команды Москвы. Музыканты подготовили новую программу, в которой вы услышите культовые хиты легендарной Metallica.

Уникальная программа

Группа ModePlay более года работала над этой программой. Их внимательное отношение к деталям и звук, приближенный к эталонным альбомам золотого периода Metallica, порадуют не только преданных фанатов, но и новых слушателей.

Приглашенный вокалист

Для создания идеального звучания команда привлекла приглашенного вокалиста, что добавляет в их исполнения особую изюминку. Вы сможете насладиться не только знакомыми мелодиями, но и качественной интерпретацией легендарных треков.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться живым концертом! В Мумий Тролль Баре вас ждет незабываемая атмосфера и знакомая музыка, которую вы любите.

Купить билет на концерт Metallica Трибьют

Помощь с билетами
Сентябрь
24 сентября четверг
20:00
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Танцуют все! Оркестр «Мастера России» и Ансамбль «Русы»
6+
Классическая музыка

Танцуют все! Оркестр «Мастера России» и Ансамбль «Русы»

5 июня в 19:00 Фольклорный центр «Москва»
от 400 ₽
Дмитрий Шишкин Николай Цинман РНО Бетховен Брамс
6+
Классическая музыка

Дмитрий Шишкин Николай Цинман РНО Бетховен Брамс

7 июня в 19:00 Большой зал Консерватории
от 1500 ₽
Рождественский концерт «Ave Maria»
6+
Классическая музыка

Рождественский концерт «Ave Maria»

25 декабря в 19:00 Соборная палата
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше