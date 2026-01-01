Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Metallica Tribute Show

Metallica Tribute Show

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт Metallica Tribute Show

Погрузитесь в атмосферу роковой музыки на концерте Metallica Tribute Show. Это мероприятие посвящено легендарной американской метал-группе Metallica, и в его рамках будут исполнены самые популярные хиты коллектива.

Организаторы

Концерт организован командой клуба Jagger, который славится качественными рок- и метал-концертами. Здесь вы сможете насладиться живым исполнением, которое создаст невероятную энергетику.

Почему стоит посетить?

Это уникальная возможность для поклонников Metallica услышать любимые песни в исполнении талантливых музыкантов. Клуб Jagger гарантирует высокое качество звука и комфортные условия для зрителей, что сделает ваш вечер незабываемым.

Кому будет интересно?

Концерт будет интересен не только поклонникам рок- и метал-музыки, но и тем, кто ценит живые выступления и хочет провести вечер в компании единомышленников. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего события!

Купить билет на концерт Metallica Tribute Show

Помощь с билетами
В других городах
Март
28 марта суббота
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2

В ближайшие дни

Стендап-клуб на Белинского
18+
Юмор
Стендап-клуб на Белинского
12 марта в 21:00 Стендап-клуб на Белинского
от 490 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
23 марта в 19:30 Руки вверх!
от 590 ₽
Джазовые хиты
12+
Джаз
Джазовые хиты
22 марта в 19:00 Филармония джазовой музыки
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше