Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Metallica Tribute Show
Киноафиша Metallica Tribute Show

Metallica Tribute Show

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Metallica трибьют-концерт в Воронеже

Приглашаем вас на незабываемое выступление московской tribute-группы Metal Maniacs, исполняющей легендарные песни Metallica. Эта группа точно передает дух ранней, классической и молодой Металлики, погружая зрителей в мир их музыки.

Атмосфера, которую нельзя пропустить

На концертах Metal Maniacs царит уникальная атмосфера, которая переносит в золотые годы группы. Сет-лист включает как классические хиты, так и композиции из более позднего творчества знаменитых металлистов. В их репертуаре вы найдете все от ранних песен 80-х до произведений с последних альбомов.

Принципиальный подход

Группа ставит перед собой цель максимально точно воссоздать музыку Metallica и атмосферу ранних лет существования коллектива. Их слоган «Only Metallica. Nothing Else» говорит сам за себя: Metal Maniacs не исполняют никаких других музыкальных материалов, а только хиты Metallica. Такой подход создает эффект, когда зрители не просто слышат знакомые мелодии, но и полностью погружаются в творческую атмосферу группы.

Международное признание

В августе 2022 года Metal Maniacs стали частью международного праздника, транслируясь на YouTube-канале Metallica Chapter Day в рамках дня всех Metallica чаптеров мира. Их выступления привлекают внимание множества поклонников, и каждое шоу становится настоящим событием.

Не упустите уникальную возможность насладиться живой музыкой и атмосферой Metallica в исполнении Metal Maniacs. Это будет вечер, который запомнится надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 17 октября
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
20:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты на виолончелях: Storm Cellos
6+
Рок
Мировые рок-хиты на виолончелях: Storm Cellos
8 ноября в 20:45 Eventuki
от 1500 ₽
12+
Рок
TattooIN. Звезды и руны
1 ноября в 19:00 Сто ручьев
от 900 ₽
Пьяная импровизация
18+
Юмор
Пьяная импровизация
5 сентября в 22:00 Воронежский стендап-клуб
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше