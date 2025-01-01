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Киноафиша Metallica Tribute Show

Metallica Tribute Show

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Metallica Tribute Show: Уникальное Событие от Metal Maniacs

Клуб Джаггер приглашает всех поклонников тяжелой музыки на незабываемое шоу — «Metallica Tribute Show by Metal Maniacs». Это уникальное мероприятие состоится совсем скоро и обещает стать настоящим праздником для всех любителей творчества легендарной группы Metallica.

Что Вас Ждет?

Группа Metal Maniacs, известная своим качественным и достоверным воспроизведением хитов Metallica, готовит для зрителей не просто концерт, а полное погружение в атмосферу ранних выступлений великой рок-группы. В сет-листе можно будет услышать как классические хиты 80-х, так и песни с более поздних альбомов, что делает это шоу особенно привлекательным для поклонников разных эпох творчества Metallica.

Профессионализм и Визуальные Элементы

Metal Maniacs не только тщательно подходит к музыкальному исполнению, но и уделяет внимание визуальной составляющей. Элементы внешнего сходства с оригинальными участниками группы и яркие детали шоу создадут атмосферу, в которой зрители смогут по-настоящему ощутить дух Metallica.

Широкий Репертуар

За годы работы Metal Maniacs накопили обширный репертуар, который включает в себя как культовые треки, так и менее известные, но не менее значимые композиции. Это дает возможность каждому зрителю найти свои любимые песни и насладиться их исполнением в живом формате.

Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу! Metal Maniacs подарят вам незабываемые впечатления и атмосферу, которую вы не сможете найти нигде больше. Only Metallica. Nothing Else.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1000 ₽

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