Metallica Tribute Show

Вечер рок-энергии с Dark Secret Love!

Приготовьтесь к незабываемому концерту, где столичные монстры гитарного фитнеса Dark Secret Love представят специальную антицеллюлитную программу, посвященную культовой группе METALLICA. Эта легендарная музыкальная банда оставила глубокий след в истории и стала неотъемлемой частью мировой рок-культуры.

Наследие Metallica

Фанатам тяжелой музыки хорошо знакомы культовые треки Metallica. Их преданность и страсть к творчеству группы можно сравнить с религиозным обожанием. Об их буйных вечеринках во время гастролей ходят легенды, и журналисты даже прозвали их «Алкоголиками». Однако за этой легендарной репутацией стоят испытания и трагические события: автокатастрофы, потери и травмы. Эти испытания сделали группу только сильнее, и они стали золотым стандартом хэви-метала, играя «честно и эгоистично», как выразился фронтмен Джеймс Хэтфилд.

Атмосфера концерта

На вечере вас ждет тестостероновый драйв, ошеломляющая атмосфера рок-угара и энергия, которая захватит вас с первой ноты. Живые выступления, шум и гам создадут уникальную атмосферу, где каждый сможет оторваться от обыденности!

Услуги для зрителей

Не упустите возможность насладиться мастерством барменов Рок-бара Треугольник, а также танцевальной программой от нашего DJ на Rockoteka. Обслуживание официантов гарантирует, что ваше удовольствие от концерта продлится далеко за полночь!

Приходите и станьте частью этого незабываемого рок-вечера!