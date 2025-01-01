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Metallica Tribute Show
Билеты от 1000₽
Киноафиша Metallica Tribute Show

Metallica Tribute Show

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Metallica с группой Metal Maniacs

Приглашаем всех поклонников тяжелой музыки на незабываемое выступление московской трибьют-группы Metal Maniacs. Эта команда стремится максимально качественно воссоздать не только звучание, но и атмосферу ранних лет существования легендарной Metallica.

Уникальный подход к трибьюту

Metal Maniacs придерживаются принципа: «Only Metallica. Nothing Else». Это означает, что на их концертах вы не услышите ничего, кроме хитов Metallica. Такой подход отличает их от обычных кавер-групп и создает уникальную атмосферу, где зрители могут не просто слушать музыку, а погружаться в мир творчества своих кумиров.

Широкий репертуар и внимание к деталям

За годы работы у Metal Maniacs сформировался обширный репертуар, включающий песни с ранних альбомов 80-х и до последних релизов. Группа не только фокусируется на музыкальном звучании, но и уделяет внимание визуальному шоу, включая элементы внешнего сходства с оригинальными участниками Metallica.

Международное признание

Metal Maniacs дважды представляли Россию на канале YouTube Metallica Chapter Day в рамках международного дня всех Metallica чаптеров мира. Это подтверждает высокий уровень исполнения и популярность группы среди поклонников!

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события. Приходите и наслаждайтесь атмосферой, которую создают Metal Maniacs — это будет незабываемо!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1
20:00 от 1000 ₽

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