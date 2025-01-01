Меню
Metallica Tribute Show by Metal Maniacs
Билеты от 1500₽
Киноафиша Metallica Tribute Show by Metal Maniacs

Metallica Tribute Show by Metal Maniacs

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте

Трибьют-концерт группы Metallica в Москве

В баре «Stereo People» (ул. Новослободская) пройдет концерт группы Metal Maniacs, исполняющей известные хиты легендарной Metallica. Этот трибьют обещает стать настоящим событием для поклонников тяжелой музыки.

Что ожидает зрителей?

В репертуаре группы — как ранние хиты, так и композиции с более поздних альбомов. Metal Maniacs стараются максимально воссоздать атмосферу оригинальных концертов Metallica, включая визуальные элементы и соответствующий внешний облик музыкантов.

Кто такие Metal Maniacs?

На протяжении нескольких лет группа накопила обширный репертуар, который охватывает лучшие произведения Metallica. Музыканты стремятся не только точно воспроизводить звучание, но и передать дух эпохи, когда эти песни впервые завоевывали сердца слушателей.

Для кого этот концерт?

Концерт станет отличным выбором как для завзятых поклонников Metallica, так и для любителей качественного трибьют-шоу. Уникальная энергетика, атмосфера и возможность насладиться любимыми треками вживую — все это ждет зрителей на выступлении Metal Maniacs.

Купить билет на концерт Metallica Tribute Show by Metal Maniacs

Февраль
6 февраля пятница
19:30
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 1500 ₽

