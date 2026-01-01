Metallica, Slayer, Megadeth, Pantera, Sepultura tribute
О концерте

Трибьют-концерт легенд мирового металла в клубе Eclipse

13 июня в клубе Eclipse в Москве состоится мощный трибьют-концерт, посвященный самым знаменитым группам metal-музыки. Зрителей ждет незабываемый вечер с кавер-версиями хитов таких легенд, как Metallica, Slayer, Megadeth, Pantera, Sepultura и Paradise Lost.

Что ожидать от концерта?

Это не просто концерт, а настоящее шоу, созданное для тех, кто любит живую музыку. В программе — только лучшие хиты, без каких-либо «пары треков для галочки» и скучных пауз. Готовьтесь к полному погружению в мир метала с рифами, скоростью, грувом и темной мелодикой, которые знакомы всем поклонникам жанра.

Почему стоит прийти?

  • Живой звук: это тот самый удар в грудь, который не заменит ни один плейлист.
  • Все хиты: каждый сможет подпевать вместе с залом.
  • Настоящая атмосфера концерта: энергия сцены и толпы, собравшейся “за тем самым”.

Это идеальный повод устроить себе вечер, полный эмоций и энергии, разряжая обыденность и позволяя сердцу биться быстрее. Не упустите возможность стать частью этого события!

Информация для зрителей

Запуск гостей начнется в 18:30, а сам концерт стартует в 19:00. Учтите, что мест в клубе не бесконечно. Если вы хотите находиться ближе к сцене, не забудьте приобрести билет заранее! Такие вечера нужно переживать, а не откладывать на «потом». Покупайте билеты и увидимся у сцены!

13 июня суббота
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
