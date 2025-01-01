Меню
Metallica, Slayer, Megadeth, Pantera, Sepulrura, Paradise Lost Tribute show
Билеты от 1200₽
16+
Возраст 16+
О концерте

Концерт в стиле метал в клубе «Eclipse»

В клубе «Eclipse» состоится незабываемый концерт, посвящённый трибьют-выступлениям легендарных групп Metallica, Slayer, Megadeth, Pantera, Sepultura и Paradise Lost. Это событие подойдёт как поклонникам тяжёлого метала, так и тем, кто ценит мощную энергетику живых выступлений.

Что вас ждёт?

Готовьтесь к настоящему музыкальному экшену! На сцену вернутся непокорные боги тяжёлого метала, чтобы вновь учинить хаос. Это не просто концерт — это дань уважения величайшим музыкальным легендам, которые сформировали наше метал-сердце. Мы возродим дух тех мест, где зарождался трэш и где звучали самые мощные грувы.

Огненный коктейль из легенд

Вас ждёт удивительный набор музыкальных шедевров:

  • Бешеная ярость Slayer
  • Величественная мощь Metallica
  • Техничный виртуоз Megadeth
  • Южный грув-ад Pantera
  • Племенная ярость Sepultura
  • Мрачная элегантность Paradise Lost

Забудьте о рутине

Мы не будем просто играть каверы. Мы вдохнём жизнь в те риффы, от которых замирает сердце, и в соло, ставшие гимнами целого поколения. От «Raining Blood» до «Creeping Death», от «Symphony of Destruction» до «Walk», от «Refuse/Resist» до величественных мелодий Paradise Lost — мы исследуем все грани великой эпохи тяжёлого метала.

Не пропустите!

Забудьте о завтрашнем дне и текущих проблемах. Сегодня есть только ЗВУК, толпа и энергия, которая сносит крышу! Это наша общая вера и наследие. Услышь зов!

P.S. Оденьтесь удобно — мошпит неизбежен!

Купить билет на концерт Metallica, Slayer, Megadeth, Pantera, Sepulrura, Paradise Lost Tribute show

Помощь с билетами
Январь
24 января суббота
19:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 1200 ₽

