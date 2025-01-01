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MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish
Киноафиша MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish

MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Симфоническое шоу рок-легенд в Рязани

Полноценный симфонический оркестр приглашает вас на уникальный концерт, где будут исполнены легендарные сюиты и шедевры таких великих групп, как Metallica, Iron Maiden, Ghost и Nightwish. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей тяжелой музыки и великолепного исполнения.

Два формата концерта

Для тех, кто хочет полностью погрузиться в атмосферу, предлагается полный концерт, который начнется в 19:00. Он состоит из двух отделений по 60 минут с антрактом. Это идеальный вариант для настоящих ценителей музыки.

Если вы хотите сэкономить время и деньги, а также сделать «первое касание» с нашим выступлением, приглашаем на дополнительный концерт, который начнется в 16:00. Это одно отделение продолжительностью 70 минут без антракта, где прозвучат лучшие композиции, представляющие квинтэссенцию всего шоу. Такой формат будет удобен и для юных зрителей, которым порой сложно выдержать целых два отделения.

Атмосфера и ожидания

Мы не объявляем строгий дресс-код, однако рекомендуем присутствовать в вечерних туалетах, чтобы создать атмосферу настоящего праздника. Приходите за приятными сюрпризами и яркими эмоциями — вас ждет захватывающее и современное шоу от Симфонического оркестра «MetalliadA»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 26 сентября
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
19:30 от 1200 ₽
Екатеринбург, 28 сентября
Окружной дом офицеров Екатеринбург, Первомайская, 27
19:00 от 1200 ₽
Воронеж, 11 октября
Воронежский дом актера Воронеж, Дзержинского, 5а
19:30 от 2170 ₽
Самара, 6 декабря
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:30 от 1080 ₽
Казань, 7 декабря
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
19:00 от 1640 ₽

Фотографии

MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish

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