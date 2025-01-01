MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish

Симфоническое шоу рок-легенд в Рязани

Полноценный симфонический оркестр приглашает вас на уникальный концерт, где будут исполнены легендарные сюиты и шедевры таких великих групп, как Metallica, Iron Maiden, Ghost и Nightwish. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей тяжелой музыки и великолепного исполнения.

Два формата концерта

Для тех, кто хочет полностью погрузиться в атмосферу, предлагается полный концерт, который начнется в 19:00. Он состоит из двух отделений по 60 минут с антрактом. Это идеальный вариант для настоящих ценителей музыки.

Если вы хотите сэкономить время и деньги, а также сделать «первое касание» с нашим выступлением, приглашаем на дополнительный концерт, который начнется в 16:00. Это одно отделение продолжительностью 70 минут без антракта, где прозвучат лучшие композиции, представляющие квинтэссенцию всего шоу. Такой формат будет удобен и для юных зрителей, которым порой сложно выдержать целых два отделения.

Атмосфера и ожидания

Мы не объявляем строгий дресс-код, однако рекомендуем присутствовать в вечерних туалетах, чтобы создать атмосферу настоящего праздника. Приходите за приятными сюрпризами и яркими эмоциями — вас ждет захватывающее и современное шоу от Симфонического оркестра «MetalliadA»!