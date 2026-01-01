Metalliada: Симфонические шедевры-2. Metallica, Ozzy, Iron Maiden, Scorpions, Ghost, Nightwish, Children of Bodom

Metalliada представляет новую программу «Симфонические Шедевры - 2», в которой звучат эпик-сюиты знаменитых метал-групп: Metallica, OZZY, Iron Maiden, Scorpions, Ghost, Nightwish и Children of Bodom в оркестровом исполнении.
Концерт состоит из трех частей и включает в себя все сюиты из аудио-альбома «Симфонические Шедевры». Вы сможете услышать суперновые сюиты OZZY и Ghost, обновленные версии Iron Maiden, а также полный сет Nightwish с их известным произведением Ghost Love Score.
Metalliada славится своим инновационным подходом к перевоплощению и рекомпозиции популярных рок-тем в классический формат. С момента своего основания коллектив стремится объединить традиции прошлого и современные музыкальные течения, создавая уникальные произведения. Каждая композиция - это многослойное симфоническое произведение, в котором оркестр мастерски переплетает оригинальные музыкальные темы, сохраняя мощь металла и облачающую ее в изысканные аранжировки для классических инструментов.
Не упустите шанс насладиться незабываемым синтезом классики и металла с Metalliada!