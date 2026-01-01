Metalliada: Симфонические шедевры-2. Metallica, Ozzy, Iron Maiden, Scorpions, Ghost, Nightwish, Children of Bodom

Симфонические шедевры: уникальное музыкальное событие

Metalliada представляет новую программу «Симфонические Шедевры - 2», в которой звучат эпик-сюиты знаменитых метал-групп: Metallica, OZZY, Iron Maiden, Scorpions, Ghost, Nightwish и Children of Bodom в оркестровом исполнении.

Шоу в двух отделениях

Концерт состоит из трех частей и включает в себя все сюиты из аудио-альбома «Симфонические Шедевры». Вы сможете услышать суперновые сюиты OZZY и Ghost, обновленные версии Iron Maiden, а также полный сет Nightwish с их известным произведением Ghost Love Score.

Искусство музыкальной адаптации

Metalliada славится своим инновационным подходом к перевоплощению и рекомпозиции популярных рок-тем в классический формат. С момента своего основания коллектив стремится объединить традиции прошлого и современные музыкальные течения, создавая уникальные произведения. Каждая композиция - это многослойное симфоническое произведение, в котором оркестр мастерски переплетает оригинальные музыкальные темы, сохраняя мощь металла и облачающую ее в изысканные аранжировки для классических инструментов.

Ценности и особенности концертов

Формат концерта: Продолжительность - 2,5 часа с антрактом, что подходит для зрителей всех возрастов.

Оформление сцены: Красивые тканевые декорации меняются в течение концерта, создавая атмосферу уюта и волшебства.

Эксклюзивный мерч: Лимитированные CD/USB-flash в диджипаках, футболки и возможность сделать фото с оркестром после шоу.

Оформление фойе: Большая фото-зона для интересных снимков.

Дресс-код: Вечерние наряды приветствуются, но не обязательны.

Не упустите шанс насладиться незабываемым синтезом классики и металла с Metalliada!