Metalliada: Симфонические шедевры-2. Metallica, Ozzy, Iron Maiden, Scorpions, Ghost, Nightwish, Children of Bodom
12+
Возраст 12+

О концерте

Симфонические шедевры: уникальное музыкальное событие

Metalliada представляет новую программу «Симфонические Шедевры - 2», в которой звучат эпик-сюиты знаменитых метал-групп: Metallica, OZZY, Iron Maiden, Scorpions, Ghost, Nightwish и Children of Bodom в оркестровом исполнении.

Шоу в двух отделениях

Концерт состоит из трех частей и включает в себя все сюиты из аудио-альбома «Симфонические Шедевры». Вы сможете услышать суперновые сюиты OZZY и Ghost, обновленные версии Iron Maiden, а также полный сет Nightwish с их известным произведением Ghost Love Score.

Искусство музыкальной адаптации

Metalliada славится своим инновационным подходом к перевоплощению и рекомпозиции популярных рок-тем в классический формат. С момента своего основания коллектив стремится объединить традиции прошлого и современные музыкальные течения, создавая уникальные произведения. Каждая композиция - это многослойное симфоническое произведение, в котором оркестр мастерски переплетает оригинальные музыкальные темы, сохраняя мощь металла и облачающую ее в изысканные аранжировки для классических инструментов.

Ценности и особенности концертов

  • Аутентичность звука: Все партии исполняются «живьём» без фонограмм и электронных инструментов. Уникальный баланс достигается за счёт подзвучки каждого инструмента через персональные микрофоны.
  • Формат концерта: Продолжительность - 2,5 часа с антрактом, что подходит для зрителей всех возрастов.
  • Оформление сцены: Красивые тканевые декорации меняются в течение концерта, создавая атмосферу уюта и волшебства.
  • Эксклюзивный мерч: Лимитированные CD/USB-flash в диджипаках, футболки и возможность сделать фото с оркестром после шоу.
  • Оформление фойе: Большая фото-зона для интересных снимков.
  • Дресс-код: Вечерние наряды приветствуются, но не обязательны.

Не упустите шанс насладиться незабываемым синтезом классики и металла с Metalliada!

Купить билет на концерт Metalliada: Симфонические шедевры-2. Metallica, Ozzy, Iron Maiden, Scorpions, Ghost, Nightwish, Children of Bodom

Май
Июнь
27 мая среда
19:30
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 1800 ₽
29 мая пятница
19:30
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 1700 ₽
30 мая суббота
19:00
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
от 2500 ₽
20 июня суббота
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 2000 ₽

