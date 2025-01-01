МеталХор: Новогодний концерт

Новый год в ритмах рока и метала

25 декабря в клубе Mezzo Forte откроются врата зимней Валгаллы, где Новый год встречают под звучание рока и метала. МеталХор представляет праздничное шоу, полное хорового безумия и живых инструментов.

Гостей ожидает уникальная возможность участвовать в спектакле: вы будете петь, двигаться и принимать участие в спасательной операции. Ваша цель — помочь вернуть украденный викингами Новый год!

Шоу с 16 скальдами

На сцене вас будет сопровождать отряд из 16 скальдов. Они не только подарят вам дух праздника, но и исполнят более двадцати песен — от новогодней классики в рок-аранжировках до всемирно известных хитов в многоголосии.

Живое исполнение и хоровая энергия

Все будет происходить вживую: потрясающие голоса, захватывающий инструментал, роковое безумие и хоровая энергия создадут атмосферу, которая заставит сердце биться быстрее, а праздник ощущаться каждой клеткой.

Необычный концерт

Это не просто концерт — это настоящая история, в которой вы станете частью захватывающего действия. Новый год мы встретим громче, чем когда-либо, и вы станете ключевым элементом этого праздника!

Приходите заряжаться светом, смехом и мощной энергией на наше новогоднее шоу!