МеталХор: интерактивное рок-шоу
Билеты от 1000₽
МеталХор: интерактивное рок-шоу

18+
Продолжительность 180 минут
Возраст 18+
О концерте

Интерактивное рок-шоу «МеталХор» в клубе Mezzo Forte

Приготовьтесь к незабываемому вечеру! В клубе Mezzo Forte проходит интерактивное рок-шоу «МеталХор», где отряд рок-героев сломает барьер между сценой и зрителями, вытаскивая эмоции наружу. Это будет не просто концерт – это испытание, которое изменит ваше восприятие рок-музыки.

Зачем приходить на концерты, просто стоя с каменным лицом и делая фоточки для друзей? Как часто вы на самом деле давали себе шанс по-настоящему вникнуть в атмосферу музыки? «МеталХор» бросает вам вызов.

Вначале будет немного неловко, но потом все изменится – вас накроет волна музыки, и вы ощутите настоящий заряд! От первобытной тряски головой до полного раскрепощения, вы не просто будете зрителем, а частью ревущей толпы.

Конечно, у вас есть выбор оставаться в безопасной роли «я посмотрю». Но можно рискнуть и дать волю своей внутренней рок-звезде! Легенды случаются только с теми, кто выходит из тени. Готовы ли вы стать частью этой истории?

Это событие понравится тем, кто готов выйти из зоны комфорта и почувствовать себя настоящим рок-фэнсом. Не упустите свой шанс!

Апрель
2 апреля четверг
20:00
Mezzo Forte Club Москва, 1-я Останкинская, 53, ТЦ «Рапира», 2 этаж
от 1000 ₽

