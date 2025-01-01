Metal Maniacs: Tribute to Metallica в Ритм-блюз кафе

Приглашаем всех поклонников тяжелой музыки на уникальное событие – Metal Maniacs. Metallica Tribute Show, которое пройдет в Ритм-блюз кафе в Москве. Этот концерт станет настоящим праздником для любителей классики металла.

Что ожидать

Группа Metal Maniacs уверенно воссоздаст атмосферу настоящего концерта Metallica, исполнив все хиты, знакомые каждому фанату. Зрители смогут насладиться легендарными композициями, такими как «Enter Sandman», «Master of Puppets» и «Nothing Else Matters». Непередаваемая энергетика и мощный звук сделают этот вечер незабываемым.

Интересные факты

Группа Metallica была основана в 1981 году и считается одной из самых влиятельных в истории метал-музыки.

Metallica – первая группа, которая выступала на всех семи континентах, включая Антарктиду.

Приходите и погрузитесь в мир тяжелого звука с Metal Maniacs!