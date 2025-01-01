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Билеты
Metal Maniacs. Metallica Tribute Show
Билеты от 1200₽
Киноафиша Metal Maniacs. Metallica Tribute Show

Metal Maniacs. Metallica Tribute Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Metal Maniacs: Tribute to Metallica в Ритм-блюз кафе

Приглашаем всех поклонников тяжелой музыки на уникальное событие – Metal Maniacs. Metallica Tribute Show, которое пройдет в Ритм-блюз кафе в Москве. Этот концерт станет настоящим праздником для любителей классики металла.

Что ожидать

Группа Metal Maniacs уверенно воссоздаст атмосферу настоящего концерта Metallica, исполнив все хиты, знакомые каждому фанату. Зрители смогут насладиться легендарными композициями, такими как «Enter Sandman», «Master of Puppets» и «Nothing Else Matters». Непередаваемая энергетика и мощный звук сделают этот вечер незабываемым.

Интересные факты

  • Группа Metallica была основана в 1981 году и считается одной из самых влиятельных в истории метал-музыки.
  • Metallica – первая группа, которая выступала на всех семи континентах, включая Антарктиду.

Приходите и погрузитесь в мир тяжелого звука с Metal Maniacs!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1200 ₽

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