Приглашаем всех поклонников тяжелой музыки на уникальное событие – Metal Maniacs. Metallica Tribute Show, которое пройдет в Ритм-блюз кафе в Москве. Этот концерт станет настоящим праздником для любителей классики металла.
Группа Metal Maniacs уверенно воссоздаст атмосферу настоящего концерта Metallica, исполнив все хиты, знакомые каждому фанату. Зрители смогут насладиться легендарными композициями, такими как «Enter Sandman», «Master of Puppets» и «Nothing Else Matters». Непередаваемая энергетика и мощный звук сделают этот вечер незабываемым.
Приходите и погрузитесь в мир тяжелого звука с Metal Maniacs!