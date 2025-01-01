Метал Корпоратив: Blackpyres

Метал корпоратив: концерт в клубе Сердце

Год подходит к концу, и это значит, что пришло время для традиционного Метал Корпоратива. В этом году Черные Костры вновь возгорятся, чтобы согреть вас своей мощной энергетикой.

Яркие участники

В программе выступят одни из самых ярких метал коллективов страны. Эти группы уже успели завоевать любовь поклонников благодаря своей живой игре и харизматичным выступлениям. Приготовьтесь к лучшим композициям, которые заставят ваше сердце биться быстрее!

Эмоции и атмосфера

Живое исполнение, море эмоций и запоминающаяся атмосфера — все это обеспечит незабываемый вечер. Не упустите возможность зарядиться энергией и духом металла, который объединяет сильные духом!

Традиционное афтерпати

После концерта вас ждет традиционное афтерпати. Это отличная возможность пообщаться с участниками групп, завести новые знакомства и обсудить любимую музыку в непринужденной обстановке.

Добро пожаловать на Метал Корпоратив — этот вечер обещает быть незабываемым!