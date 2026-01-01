Metal Gods Show

Весенний металл-шоу: лучшие хиты от культовых групп

Под звуки любимых песен весна вступает в свои права! Готовьтесь к уникальному четырехчасовому шоу, которое превратит вечер в настоящий праздник метал-музыки.

Легендарные хиты в исполнении мастеров

На сцене вы услышите непревзойденные хиты от известных групп, которые оставили яркий след в истории музыки. В исполнении группы КАПКАН вас ожидает заряд адреналина благодаря трекам кумиров Manowar. А ФОРТУНА подарит вам незабываемые моменты с мелодиями Helloween.

Специальный гость вечера

Не пропустите выступление DEAD SOULS — группы, которая представит вам красочный All Stars Metal Tribute. Это выступление обещает быть настоящим шоу, которое запомнится каждому зрителю.

Приглашаем всех ценителей качественной музыки на этот уникальный концерт! Убедитесь сами, чем может порадовать весна в окружении любимых метал-хитов!