Metal Gods елка
Киноафиша Metal Gods елка

Metal Gods елка

18+
Возраст 18+

О концерте

Новогодняя метал-вечеринка в клубе «Нирвана»

Приготовьтесь к незабываемому вечеру под ритмы любимого металла! Это будет уникальное шоу, в рамках которого вы сможете насладиться семичасовым выступлением шести мощнейших трибьют-групп. Вас ждут хиты культовых и всемирно признанных метал-групп!

Кто на сцене?

Среди исполнителей вы услышите легендарные композиции от:

  • Metallica
  • Black Sabbath
  • Iron Maiden
  • Led Zeppelin
  • Nightwish
  • Bullet for My Valentine

Почему стоит прийти?

Это не просто очередной концерт, а настоящая метал-вечеринка, где царит атмосфера единства и драйва. Каждая трибьют-группа подарит вам возможность вспомнить лучшие моменты и насладиться качественным исполнением.

Что вас ждет?

Вас ждут захватывающие сет-листы, уникальные визуальные эффекты и, конечно, настоящая праздность под новогодние огни!

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события в клубе «Нирвана»!

Купить билет на концерт Metal Gods елка

Январь
4 января воскресенье
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1000 ₽

