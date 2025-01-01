Metal Gods елка

Новогодняя метал-вечеринка в клубе «Нирвана»

Приготовьтесь к незабываемому вечеру под ритмы любимого металла! Это будет уникальное шоу, в рамках которого вы сможете насладиться семичасовым выступлением шести мощнейших трибьют-групп. Вас ждут хиты культовых и всемирно признанных метал-групп!

Кто на сцене?

Среди исполнителей вы услышите легендарные композиции от:

Metallica

Black Sabbath

Iron Maiden

Led Zeppelin

Nightwish

Bullet for My Valentine

Почему стоит прийти?

Это не просто очередной концерт, а настоящая метал-вечеринка, где царит атмосфера единства и драйва. Каждая трибьют-группа подарит вам возможность вспомнить лучшие моменты и насладиться качественным исполнением.

Что вас ждет?

Вас ждут захватывающие сет-листы, уникальные визуальные эффекты и, конечно, настоящая праздность под новогодние огни!

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события в клубе «Нирвана»!