Metal Gods елка

Приготовьтесь к незабываемому вечеру под ритмы любимого металла! Это будет уникальное шоу, в рамках которого вы сможете насладиться семичасовым выступлением шести мощнейших трибьют-групп. Вас ждут хиты культовых и всемирно признанных метал-групп!
Среди исполнителей вы услышите легендарные композиции от:
Это не просто очередной концерт, а настоящая метал-вечеринка, где царит атмосфера единства и драйва. Каждая трибьют-группа подарит вам возможность вспомнить лучшие моменты и насладиться качественным исполнением.
Вас ждут захватывающие сет-листы, уникальные визуальные эффекты и, конечно, настоящая праздность под новогодние огни!
Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события в клубе «Нирвана»!