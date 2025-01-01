Меню
О концерте
Билеты от 0₽
Киноафиша
metaego&AsteraSounds
metaego&AsteraSounds
12+
электронная музыка
Возраст
12+
Билеты от 0₽
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт metaego&AsteraSounds
Помощь с билетами
Январь
24 января
суббота
20:00
Stereopeople
Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
Купить билеты
В ближайшие дни
18+
Юмор
Жесткий стендап
12 декабря в 23:00
Standup Club на Трубной
от 900 ₽
18+
Юмор
Московский Стендап на Крыше
19 декабря в 21:30
Daddy Pub
от 1290 ₽
18+
Юмор
Живая музыка
Женский StandUp
27 декабря в 18:00
Comedy Hall
от 1290 ₽
Афиша концертов Москвы
