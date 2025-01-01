Поп-рок концерт metaego&AsteraSounds в Stereopeople

Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным опытом на поп-рок концерте, который пройдет в знаменитом клубе Stereopeople. Это событие обещает стать ярким моментом в культурной жизни города!

Время и место

Сбор гостей начнется за полчаса до начала мероприятия, в 19:00. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять места и насладиться уютной атмосферой заведения. Рассадка будет осуществляться по мере прихода зрителей, так что не теряйте времени!

Уют и комфорт

В Stereopeople вы сможете не только услышать любимую музыку, но и заказать различные закуски и напитки. Это отличный способ провести вечер в компании друзей под зажигательные ритмы!

Обратите внимание!

Приходите с хорошим настроением и готовьтесь к незабываемому шоу. Концерты в Stereopeople известны своей уникальной атмосферой и качественным звуком - это место, где музыка действительно оживает!

Ждем вас на поп-рок концерте! Не пропустите возможность стать частью этого музыкального праздника!