Спектакль Место силы

Театральная лаборатория «Место силы» в Театр.doc industrial

Что, если «место силы» — это не точка на карте, а момент, встреча, боль или даже шрам? Полтора месяца участники мини-лаборатории «Место силы» под руководством Дарьи Мазур и Александра Ханта исследовали свои личные источники силы и слабости через актёрские тренинги, интервью и откровенные монологи.

Темы, исследуемые в спектакле

Участники искали ответы на важные вопросы:

Можно ли найти силу в детских травмах, ностальгии или пустоте?

Что делать, когда «место силы» — это другой человек, а он уходит?

Как жить, если твоя опора — ты сам, но ты в этом не уверен?

Уникальные истории на сцене

На сцене будут представлены 13 уникальных историй. Этот показ — не про красивые пейзажи и не про уютные кафе. Это погружение в личные вселенные, где сила рождается из боли, пустоты, памяти или даже абсурда.

О лаборатории «Место силы»

«Место силы» — это лаборатория о том, как мы создаём опору там, где её, кажется, нет. Спектакль предлагает зрителям задуматься о своих источниках силы и о том, как мы можем преодолевать трудности на пути к самопознанию.

Не упустите возможность стать частью этого глубокого и эмоционального опыта. Будьте готовы к настоящему театральному погружению!