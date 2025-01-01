Спектакль Место силы

Что, если «место силы» — это не точка на карте, а момент, встреча, боль или даже шрам? Полтора месяца участники мини-лаборатории «Место силы» под руководством Дарьи Мазур и Александра Ханта исследовали свои личные источники силы и слабости через актёрские тренинги, интервью и откровенные монологи.
Участники искали ответы на важные вопросы:
На сцене будут представлены 13 уникальных историй. Этот показ — не про красивые пейзажи и не про уютные кафе. Это погружение в личные вселенные, где сила рождается из боли, пустоты, памяти или даже абсурда.
«Место силы» — это лаборатория о том, как мы создаём опору там, где её, кажется, нет. Спектакль предлагает зрителям задуматься о своих источниках силы и о том, как мы можем преодолевать трудности на пути к самопознанию.
Не упустите возможность стать частью этого глубокого и эмоционального опыта. Будьте готовы к настоящему театральному погружению!