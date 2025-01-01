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Место силы
Билеты от 1000₽
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Спектакль Место силы

Постановка
Театр.doc industrial 18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театральная лаборатория «Место силы» в Театр.doc industrial

Что, если «место силы» — это не точка на карте, а момент, встреча, боль или даже шрам? Полтора месяца участники мини-лаборатории «Место силы» под руководством Дарьи Мазур и Александра Ханта исследовали свои личные источники силы и слабости через актёрские тренинги, интервью и откровенные монологи.

Темы, исследуемые в спектакле

Участники искали ответы на важные вопросы:

  • Можно ли найти силу в детских травмах, ностальгии или пустоте?
  • Что делать, когда «место силы» — это другой человек, а он уходит?
  • Как жить, если твоя опора — ты сам, но ты в этом не уверен?

Уникальные истории на сцене

На сцене будут представлены 13 уникальных историй. Этот показ — не про красивые пейзажи и не про уютные кафе. Это погружение в личные вселенные, где сила рождается из боли, пустоты, памяти или даже абсурда.

О лаборатории «Место силы»

«Место силы» — это лаборатория о том, как мы создаём опору там, где её, кажется, нет. Спектакль предлагает зрителям задуматься о своих источниках силы и о том, как мы можем преодолевать трудности на пути к самопознанию.

Не упустите возможность стать частью этого глубокого и эмоционального опыта. Будьте готовы к настоящему театральному погружению!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
20:00 от 1000 ₽

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