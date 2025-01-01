Актерская лаборатория в Театре.doc: «Мое место силы»

В течение полутора месяцев в Театре.doc пройдет уникальная актерская лаборатория, где участники освоят специальные тренинги и подготовятся к итоговому показу. Основой спектакля станут индивидуальные сочинения, откровения и эссе на тему «мое место силы». Каждый человек обладает своей уникальной энергетикой, и у каждого есть свое «место силы». Это может быть как географическая точка, так и личное пространство: от маминой кухни до уютной чебуречной.

Что такое «место силы»?

Участники лаборатории будут исследовать, что именно дает им это место, как они его ощущают, и впускают ли других людей в свое пространство. Вопросы о том, что произойдет, если это место исчезнет, станут центральными в процессе создания спектакля.

Уникальный опыт и профессиональные наставники

Лаборатория – это совместный проект Дарьи Мазур и Александра Ханта. Дарья – актриса и ведущая актерских тренингов, известная своими предыдущими работами в Театре.doc, такими как «Правда или действие» и «Работа горя». Александр Хант – кинорежиссер, автор фильмов «Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря в дом инвалидов» и «Межсезонье», а также мастер режиссерского курса в Московской школе нового кино.

Расписание занятий

Занятия будут проходить по понедельникам с 19:30 до 22:30 и по субботам с 12:00 до 15:00 на площадке «DOCindustrial». Вот даты занятий:

Понедельники: 10.03., 17.03., 24.03., 31.03., 07.04., 14.04. (19:30 – 22:30)

Субботы: 15.03., 22.03., 29.03., 05.04., 12.04., 19.04. (12:00 – 15:00)

Итоговый показ

Итоговый показ лаборатории состоится 20 апреля в 19:00 в пространстве «DOCindustrial». Возраст участников – 18+. Стоимость обучения составляет 26 000 рублей.

Автор фотографии: Франциско Инфанте.