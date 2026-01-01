Современный танцевальный спектакль – Авторский проект Ксении Михеевой

Спектакль создан известным петербургским хореографом Ксенией Михеевой — дважды лауреатом Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» и лауреатом премии «Золотой Софит». Постановка уже успела покорить зрителей в крупнейших городах России, таких как Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Воронеж, Калуга, Астрахань, Краснодар и Иркутск.

Основная идея

В центре спектакля — тема взаимодействия, коллаборации и общения в мире искусства. Слово здесь становится своеобразной «валютой», влияющей на окружающих. Спектакль исследует, готов ли человек использовать эту силу для созидания или склоняется к разрушению. В условиях современного потока информации перед художником встает вопрос: сможет ли он обработать этот поток, направив его в конструктивное русло, или поддастся эгоистичным импульсам?

Создатели постановки

Хореограф-постановщик : Ксения Михеева

: Ксения Михеева Танц-драматург : Катя Ганюшина

: Катя Ганюшина Художник по свету : Эмиль Авраменко

: Эмиль Авраменко Художник, сценограф : Катя Андреева

: Катя Андреева Композитор: Олег Гудачев

«Место, которого еще не было» — это глубоко осмысленное произведение, которое не только впечатляет визуальной и музыкальной составляющими, но и побуждает зрителя к размышлениям о роли искусства в современном мире.