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Киноафиша Место, которого еще не было

Спектакль Место, которого еще не было

12+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Современный танцевальный спектакль – Авторский проект Ксении Михеевой

Спектакль создан известным петербургским хореографом Ксенией Михеевой — дважды лауреатом Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» и лауреатом премии «Золотой Софит». Постановка уже успела покорить зрителей в крупнейших городах России, таких как Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Воронеж, Калуга, Астрахань, Краснодар и Иркутск.

Основная идея

В центре спектакля — тема взаимодействия, коллаборации и общения в мире искусства. Слово здесь становится своеобразной «валютой», влияющей на окружающих. Спектакль исследует, готов ли человек использовать эту силу для созидания или склоняется к разрушению. В условиях современного потока информации перед художником встает вопрос: сможет ли он обработать этот поток, направив его в конструктивное русло, или поддастся эгоистичным импульсам?

Создатели постановки

  • Хореограф-постановщик: Ксения Михеева
  • Танц-драматург: Катя Ганюшина
  • Художник по свету: Эмиль Авраменко
  • Художник, сценограф: Катя Андреева
  • Композитор: Олег Гудачев

«Место, которого еще не было» — это глубоко осмысленное произведение, которое не только впечатляет визуальной и музыкальной составляющими, но и побуждает зрителя к размышлениям о роли искусства в современном мире.

Режиссер
Ксения Михеева
В ролях
Ксения Михеева
Никита Маркелов
Станислав Пономарев
Ярослав Дидин
Александр Челидзе
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