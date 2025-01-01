Меню
Ельцин Центр представляет: новый сезон «Места для музыки»

Ельцин Центр начинает четвертый сезон уникального музыкального цикла «Место для музыки». Этот проект был задуман и ведется Богданом Королчком – сотрудником Урал Оперы и соавтором концертов «Прекрасная музыка». В новом сезоне место проведения остается тем же – Кинозал, где зрители смогут не только насладиться музыкой, но и проверить свои слуховые и память навыки.

Неизвестные композиторы на сцене

Как и в предыдущих выпусках, цикл будет посвящен композиторам и произведениям, которые редко попадают в концертные афиши и плейлисты, но заслуживают внимания. В русском языке есть футбольный термин «аутсайд», с его помощью можно охарактеризовать множество композиторов, оказавшихся на обочине Большой Истории. Эти авторы часто воспринимаются современниками как эксцентричные личности или безграмотные дилетанты, если вообще попадают в поле зрения.

Перебирая границы классики

Некоторые герои цикла достаточно известны, но их музыка звучит как «нападение с краю». Интересно задуматься над тем, как можно понять красоту такого музыкального «наступления» и поставить под сомнение традиционное деление художников на великих и всех остальных.

Феномен Александра Мосолова

Одним из центральных персонажей нового сезона станет Александр Мосолов, которого трудно назвать «аутсайдером». Наоборот, к нему прикреплен ярлык «авангардист». В 1920-е годы он был одним из ведущих представителей советской музыкальной революции. Однако после официальной травли и тюремного заключения его творчество изменилось. Мосолова знают как автора радикальной пьесы «Завод. Музыка машин», но в его наследии есть много вопросов о том, как долго можно оставаться авангардистом, сочиняя музыку, которая слабо воспринимается многими.

Соперничество и переплетение судеб

На сцену вместе с Мосоловым выйдут Гавриил Попов, Владимир Дешевов и Леонид Половинкин – его современники с похожими судьбами и репутацией. Их произведения также поднимают вопросы о месте классической музыки в сегодняшнем мире.

Не упустите возможность погрузиться в мир редко слышимой музыки, которая заставляет задуматься о сути искусства и его роли в нашей жизни. «Место для музыки» обещает быть не только концертной программой, но и настоящей театральной постановкой мыслей и чувств.

Октябрь
9 октября четверг
19:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 500 ₽

