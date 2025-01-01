Меню
Место действия — Макондо
Киноафиша Место действия — Макондо

Спектакль Место действия — Макондо

12+
Режиссер Юлия Варнавская
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Пластический спектакль о надежде и мужестве

Пластический спектакль рассказывает о том, как город, олицетворяющий стремление укрыться от пороков и ужасов мира, наполняется дыханием и надеждой своих жителей. В этом эмоциональном путешествии музыка современных композиторов переплетается с шумом ветра, создавая уникальную атмосферу.

Вдохновение и сюжет

Сюжет спектакля основан на повести “Палая листва” и рассказах Габриэля Гарсии Маркеса: “Монолог Исабели, которая смотрит на дождь в Макондо” и “Очень старый человек с огромными крыльями”. Эти произведения погружают зрителя в мир волшебного реализма, где каждое действие наполнено смыслом.

Режиссёр и творческая команда

Режиссёр спектакля — Юлия Варнавская, известная своим умением создавать глубокие и трогательные образы на сцене. Под её руководством актеры передадут ключевые моменты жизни жителей города, раскрывая их внутренние конфликты и мечты.

Что ожидать зрителям

Зрители смогут увидеть уникальное соединение пластики и музыки, которое позволит им не только наблюдать, но и ощутить противоречия и надежды персонажей. Этот спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни, наполненным как эстетическими, так и эмоциональными впечатлениями.

