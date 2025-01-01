«Местные» — спектакль о поиске любви и столкновении с злом

В этом спектакле студенческая поездка на картошку становится отправной точкой для глубоких размышлений о человеческой судьбе, личной трагедии и столкновении с злом. Герои пьесы — молодые люди, чьи поиски любви и нежности обречены на страдания, обострённые равнодушием окружающих и внутренним юношеским озлоблением. Они стоят перед выбором: добро или зло, которое скрыто в каждом из них.

Тема спектакля — поиск человечности в условиях равнодушия и жестокости, стремление не поддаться злу и сохранить внутреннюю целостность. Спектакль — это попытка заглянуть в «бездну», чтобы не позволить ей поглотить нас.

Творческий состав:

Режиссер: Настя Быцань

Художник: Александра Стрельникова

Художник по свету: Настя Бражник

Спектакль «Местные» — это глубокомысленное и эмоционально насыщенное исследование человеческой натуры и ее слабых мест, где каждый персонаж сталкивается с выбором, который решает не только его судьбу, но и отражает общую трагедию молодого поколения.