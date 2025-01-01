Меню
Постановка
Невидимый театр 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Местные» — спектакль о поиске любви и столкновении с злом

В этом спектакле студенческая поездка на картошку становится отправной точкой для глубоких размышлений о человеческой судьбе, личной трагедии и столкновении с злом. Герои пьесы — молодые люди, чьи поиски любви и нежности обречены на страдания, обострённые равнодушием окружающих и внутренним юношеским озлоблением. Они стоят перед выбором: добро или зло, которое скрыто в каждом из них.

Тема спектакляпоиск человечности в условиях равнодушия и жестокости, стремление не поддаться злу и сохранить внутреннюю целостность. Спектакль — это попытка заглянуть в «бездну», чтобы не позволить ей поглотить нас.

Творческий состав:

  • Режиссер: Настя Быцань
  • Художник: Александра Стрельникова
  • Художник по свету: Настя Бражник

Спектакль «Местные» — это глубокомысленное и эмоционально насыщенное исследование человеческой натуры и ее слабых мест, где каждый персонаж сталкивается с выбором, который решает не только его судьбу, но и отражает общую трагедию молодого поколения.

Режиссер
Анастасия Быцань
В ролях
Евгений Санников
Анастасия Грибова
Алексей Фролов
Иван Солнцев
Илья Якубовский

В других городах

Санкт-Петербург, 13 октября
Невидимый театр Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
20:00 от 1500 ₽

