Спектакль Местные

Постановка
Veritas 18+
Режиссер Всеволод Бухтияров
Возраст 18+

О концерте/спектакле

"Местные"

1974 год. В холодном сыром бараке остаётся четверо «провинившихся» студентов, чтобы погрузить после работ матрасы и отправиться в город. Но обстоятельство, столкнувшее героев с жестокой реальностью неделю назад, и бесконечно льющийся дождь постепенно смывают всё человеческое со студентов. Закрытое пространство барака, изоляция и страх обнажают в молодых людях что-то звериное, забытое в воспитанном обществе. К чему может привести ненависть и необъяснимая мания разрушения? И что случится, когда в этом «царстве» появится «луч света»? Ответы на все эти вопросы узнаем в спектакле «Местные» Всеволода Бухтиярова по пьесе Александра Ремеза.

