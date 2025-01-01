Спектакль Местные

"Местные"

1974 год. В холодном сыром бараке остаётся четверо «провинившихся» студентов, чтобы погрузить после работ матрасы и отправиться в город. Но обстоятельство, столкнувшее героев с жестокой реальностью неделю назад, и бесконечно льющийся дождь постепенно смывают всё человеческое со студентов. Закрытое пространство барака, изоляция и страх обнажают в молодых людях что-то звериное, забытое в воспитанном обществе. К чему может привести ненависть и необъяснимая мания разрушения? И что случится, когда в этом «царстве» появится «луч света»? Ответы на все эти вопросы узнаем в спектакле «Местные» Всеволода Бухтиярова по пьесе Александра Ремеза.