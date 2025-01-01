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Мещера
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Мещера

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Погружение в мир древних легенд

Группа «Мещера» готова порадовать своих поклонников масштабным туром «Легенды Древних», посвященным новому альбому. Это уникальное шоу предлагает зрителям окунуться в атмосферу древних мифов и сказаний через завораживающую музыку.

Волшебство музыки

Каждое произведение группы наполнено магией прошлого, что создает неповторимое ощущение погружения в мир легенд. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и визуальными эффектами, которые будут сопровождать каждое выступление.

Время и место

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Концерт начнется в 20:00, а вход в зал откроется в 19:00. Убедитесь, что вы приходите заранее, чтобы насладиться атмосферой ожидания.

Интересные факты

Группа «Мещера» известна своими экспериментами на стыке разных жанров, и в этом туре они обещают удивить даже самых преданных поклонников. Новый альбом включает в себя не только оригинальные композиции, но и переработанные народные мелодии, что делает его особенным.

Приходите на концерт и окунитесь в мир волшебства и древних тайн!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 ноября
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
19:00 от 1800 ₽

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