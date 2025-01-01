Меню
Мещера. Легенды древних. Часть 2
Мещера. Легенды древних. Часть 2

16+
Тур «Легенды Древних» группы «Мещера»

Группа «Мещера» объявляет о масштабном туре «Легенды Древних», который пройдет в поддержку их нового альбома. Это не просто концерт, а целое погружение в мир древних мифов и сказаний.

Незабываемое шоу

Зрителей ждет уникальная атмосфера, где каждый звук наполняется магией прошлого. Музыканты создадут звуковую палитру, передающую дух древности, соединяя традиционные мелодии с современными музыкальными стилями.

Интересные факты

  • В ходе тура группа представит не только новые композиции, но и переработанные версии известных хитов.
  • Каждый концерт будет сопровождаться эффектным визуальным оформлением, которое поможет зрителям глубже ощутить атмосферу мифов.
  • Группа «Мещера» известна своим уникальным подходом к созданию музыки, вдохновленной фольклором и историческими событиями.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального путешествия. Приходите и погружайтесь в мир легенд и волшебства с группой «Мещера»!

В других городах

Нижний Новгород, 9 января
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
19:00 от 1000 ₽
Омск, 20 февраля
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
19:00 от 1000 ₽
Новосибирск, 21 февраля
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 1000 ₽
Красноярск, 22 февраля
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
19:00 от 1000 ₽
Ростов-на-Дону, 6 марта
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
19:00 от 1000 ₽
Краснодар, 7 марта
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 1000 ₽

