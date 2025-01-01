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Киноафиша Мещера. Легенды древних. Часть 1

Мещера. Легенды древних. Часть 1

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Концерт группы «Мещера»: Погружение в мир древних мифов

Группа «Мещера» объявила о масштабном туре под названием «Легенды Древних», который пройдет в поддержку их нового альбома. Это уникальное музыкальное событие обещает стать настоящим погружением в атмосферу древних мифов и сказаний.

Что ожидать от шоу?

Зрителей ждёт незабываемое шоу, где каждый звук будет наполнен магией прошлого. Музыка «Мещеры» сочетает в себе элементы фольклора и современных музыкальных стилей, создавая уникальную звуковую палитру, которая перенесет вас в далекие времена.

Интересные факты о группе

  • Группа «Мещера» была основана в 2001 году и с тех пор зарекомендовала себя как один из ведущих коллективов на российской фолк-рок сцене.
  • В их музыке активно используются традиционные инструменты, такие как балалайка и гармошка, что придаёт им уникальность.
  • Новый альбом включает в себя как оригинальные композиции, так и переработанные народные мелодии.

Не пропустите

Если вы любите атмосферные концерты и хотите узнать больше о мифах и легендах, обязательно посетите тур «Легенды Древних». Это не просто концерт, а целое путешествие в мир древности!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 ноября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
19:00

В других городах

Рязань, 1 ноября
Клуб «Deep Club» Рязань, пр. Завражнова, 4
19:00 от 1000 ₽
Самара, 3 ноября
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
19:00 от 1500 ₽
Уфа, 4 ноября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
19:00 от 1000 ₽
Челябинск, 5 ноября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 7 ноября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 1500 ₽
Пермь, 8 ноября
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
19:00 от 1000 ₽
Казань, 9 ноября
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
19:00 от 1000 ₽

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