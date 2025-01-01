«Мещанин во дворянстве» – комедия о мечтах и разочарованиях

«Мещанин во дворянстве» – одна из самых известных пьес великого комедиографа Жана-Батиста Мольера. Этот безусловный классик остается актуальным и сегодня, что открывает возможности для множества разнообразных, порой диаметрально противоположных трактовок. Пьеса предлагает зрителю возможность увидеть «настоящую», «высокую» комедию с узнаваемыми характерами и яркими драматическими коллизиями, в которых вспышки человеческих страстей проявляются наглядно.

Режиссерская интерпретация

Режиссер Юрий Захаров добавил в спектакль «поэтическую» ноту, представив историю не масок, а живых людей. Действие перенесено из дома зажиточного мещанина Журдена в цветущий сад. Внутренний дворик ограничен стеной с тремя выразительными арками и незаметным, но необходимым для эмоциональных выплесков балконом.

Персонаж Журдена

Г-н Журден, на склоне лет решивший «припоняться» и войти «на равных» в высшее общество, становится объектом как для насмешек, так и для сочувствия. Он очарован идеальным миром дворянской жизни, ученостью речи и невыразимой элегантностью манер. Журден – своего рода романтик, искренне влюбленный в маркизу и увлеченный ею, оставаясь при этом наивным и не замечая людских обманов.

Финал и символика

Тем сильнее его разочарование, когда мистериальное финальное шествие «посвящения в мамамуши» обрывается открытой развязкой. Мечта о красивой жизни проходит мимо, а желание присоединиться к сливкам общества оказывается обманчивым и недостижимым.