Мещанин во дворянстве
Киноафиша Мещанин во дворянстве

Спектакль Мещанин во дворянстве

Постановка
Поколение. Сцена на улице Радио 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия Мольера «Дон Жуан» — смех и сатира на сцене Театра «Поколение»

Приглашаем вас на спектакль по классической комедии Жана Батиста Мольера. «Дон Жуан» — это остроумное и веселое произведение, которое давно завоевало сердца зрителей. В нем раскрываются попытки необразованного и невежественного мужлана с большими деньгами выглядеть как благородный дворянин, что неизменно вызывает смех.

Сюжет и персонажи

Главный герой, Дон Жуан, — это персонаж, не знающий границ. Он попадает в нелепые ситуации, а окружающие его люди с удовольствием используют его наивность и манию величия в своих интересах. Каждый новый поворот сюжета приносит не только улыбку, но и глубокую сатиру на человеческие пороки.

Интересные факты

Значимость «Дон Жуана» в истории театра трудно переоценить. Мольер, как мастер комедии, умело сочетал смех и критику общества. Спектакль полон тонких наблюдений за человеческой натурой и социальными отношениями, что делает его актуальным и по сей день. Не упустите возможность увидеть это произведение на сцене!

Не пропустите шанс насладиться великолепной игрой актеров и погрузиться в мир комедии, созданной гением французской литературы!

Режиссер
Вадим Данцигер
В ролях
Александр Фастовский
Светлана Власюк
Вера Дмитриева
Григорий Хрыдаев
Александра Солянкина
