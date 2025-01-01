Спектакль Сергея Голомазова по пьесе Максима Горького «На дне»

В Театре Гоголя пройдет постановка режиссера Сергея Голомазова по пьесе Максима Горького «На дне». Это эмоциональная драма, рассказывающая о жизни зажиточного мещанина Бессемёнова, который теряет контакт с собственными детьми и становится домашним тираном. В центре сюжета — семейные конфликты, полные шекспировских страстей и иронии.

О постановке

Особенностью спектакля является его оригинальное начало в формате читки пьесы. Актёры постепенно переходят к живому воплощению своих персонажей, что подчеркивает как эмоциональную глубину, так и мастерство актёрской игры.

Награды

Спектакль завоевал Гран-при XIV международного театрального фестиваля студенческих спектаклей «Твой шанс» в 2018 году. Кроме того, он получил несколько призов:

«Лучшая мужская роль» на открытом фестивале молодёжных театральных коллективов «Виват, театр!» (г. Тамбов) — Илья Антоненко, 2017;

«Лучшая мужская роль» на Международном студенческом фестивале во ВГИКе — Артем Губин, 2017;

«Лучшая женская роль» на Международном студенческом фестивале во ВГИКе — Марика Шмуксте, 2017;

Специальный приз жюри XI Российского театрального фестиваля имени Максима Горького «Диалог эпох. Время открытий» за лучший актерский ансамбль.

Для кого

Спектакль будет интересен тем, кто ценит психологические драмы и хочет увидеть на сцене сложные человеческие отношения, полные иронии и неожиданных поворотов. Не упустите шанс увидеть это захватывающее зрелище в Театре Гоголя!