Мёртвые Осы. Акустический концерт
Билеты от 2500₽
Киноафиша Мёртвые Осы. Акустический концерт

Мёртвые Осы. Акустический концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте

Специальная акустическая программа от Мёртвых Ос

5 января 2026 года в московском клубе Glastonberry вы сможете увидеть уникальный концерт группы Мёртвые Осы. Это будет не просто выступление, а специальная акустическая программа, которая обещает удивить даже самых искушенных зрителей.

Уникальный формат

Акустическая версия популярной музыки группы позволит вам насладиться новыми оттенками знакомых мелодий. Музыканты подготовили специальные аранжировки, которые подчеркнут глубокие тексты их песен.

Не пропустите возможность увидеть Мёртвых Ос в новом формате. Откройте для себя их музыку заново и насладитесь акустическим звучанием 5 января в Glastonberry!

Январь
5 января понедельник
19:00
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1
от 2500 ₽

