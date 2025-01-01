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Мертвые души
Киноафиша Мертвые души

Спектакль Мертвые души

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Мертвые души» в Дагестанском театре кукол

Поэма Николая Гоголя «Мертвые души» уже при жизни автора завоевала огромную популярность и была переведена на множество языков. Это произведение ярко и остро описывает пороки и слабости русского человека, а также отражает важнейшие проблемы, с которыми сталкивалась Россия.

В центре сюжета — жизнь городка N, которую нарушает приезд предприимчивого господина Павла Чичикова. Этот персонаж, средних лет и с оригинальными замыслами, путешествует по провинциям России, покупая «мертвые души» — крепостных крестьян, которые числятся в документах, но уже ушли из жизни. Таким образом, он находит способ заложить их и получить деньги.

Панорама жизни российской глубинки

Зрителям представится захватывающая панорама жизни российской глубинки, где развернется галерея ярких образов и характеров. Спектакль обещает быть не только увлекательным, но и глубоким, заставляя задуматься о социальных и моральных вопросах.

Интересные факты

Стоит отметить, что «Мертвые души» не только являются значимым произведением в русской литературе, но и служат источником вдохновения для многих театральных постановок. Этот спектакль в Дагестанском театре кукол — уникальное сочетание классики и кукольного театра, что делает его особенно привлекательным для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль! Он призван не только развлечь, но и поднять важные вопросы о человеческой природе и социальном устройстве.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 22 ноября
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
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