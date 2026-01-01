Постановка Санкт-Петербургской Филармонии для детей и молодежи

Постановка, представленная Филармонией Санкт-Петербурга для детей и молодежи, и рекомендуемая театральным фестивалем «Школьная классика», предлагает школьникам уникальную возможность погрузиться в мир классической литературы через спектакль, основанный на произведении Н. В. Гоголя.

Гоголь-сюита Шнитке

В спектакле звучит «Гоголь-сюита» Альфреда Шнитке, что придает постановке особую музыкальную атмосферу. Экспрессивная и мистическая музыка Шнитке усиливает драматизм и динамичность происходящего, подчеркивая атмосферу Гоголевого мира, где от смешного до жуткого всего один шаг.

Сцены из романа "Мертвые души"

Спектакль знакомит зрителей с важными сценами из романа «Мертвые души». Перед зрителями разворачивается галерея ярких и гротескных образов помещиков, с которыми встречается главный герой Чичиков. Эти персонажи олицетворяют пороки общества, высмеиваемые Гоголем, но актуальные и для современности.

Гротеск и ирония

Через образ Чичикова и его взаимодействия с помещиками зрители сталкиваются с воплощением человеческих пороков, показанных с яркой иронией. Мистика и экспрессия музыки, а также тщательная передача колорита гоголевского мира создают атмосферу, в которой встречаются как смех, так и мрак.