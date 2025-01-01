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Мертвые души
Билеты от 1500₽
Киноафиша Мертвые души

Спектакль Мертвые души

Постановка
Филармония им. Тукая 12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Театральная интерпретация вечной классики

Как известно, душа — поле битвы для добра и зла. Возможно ли в погоне за материальными ценностями сохранить свою душу? На что способен человек ради денег, и есть ли та красная линия, которую он способен перешагнуть из-за наживы?

Ради поиска ответов на эти вопросы демонические персонажи создают вокруг главного героя иллюзорную реальность. Ему кажется, что вот-вот он станет сказочно богат, не понимая, что все уже предрешено. Выскочить из порочного круга можно только ценой невероятных душевных усилий.

 

Уникальный театральный опыт

Приглашаем вас на уникальную постановку поэмы Николая Гоголя «Мёртвые души». Это веселая и тонкая интерпретация, которая заставит вас задуматься о вечных вопросах жизни и человеческой природы.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального опыта. Приходите, и вместе мы подумаем о душе!

В ролях
Арарат Кещян
Сергей Пиоро
Антон Жижин
Елена Головизина
Александр Мартынов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 1500 ₽
7 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
21 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
25 января
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
17:00 от 2000 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 15 сентября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1400 ₽
Красноярск, 13 октября
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
19:00 от 1500 ₽
Рязань, 31 октября
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
19:00 от 1200 ₽
Уфа, 6 декабря
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

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