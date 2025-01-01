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Мертвые души
Билеты от 700₽
Киноафиша Мертвые души

Спектакль Мертвые души

Постановка
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева 12+
Режиссер Вячеслав Спесивцев
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Интерактивное путешествие в мир Гоголя

Спектакль по произведению Николая Гоголя «Мертвые души», поставленный Вячеславом Спесивцевым, погружает зрителей в яркое и динамичное представление, в котором сохраняется тонкий гоголевский юмор и его неподражаемый стиль. Язык Гоголя, остроумный и «вкусный», раскрывается в новой форме, создавая эффект живого общения с автором.

Музыка, интерактивность и водевильные элементы
Этот спектакль напоминает водевиль, ведь в нем звучит множество песен, которые делают его еще более запоминающимся. Зрители становятся не только наблюдателями, но и со-творцами спектакля, имея возможность взаимодействовать с актерами и процессом, делая представление по-настоящему уникальным.

Часть театрального проекта «Классика в классе»
Постановка «Мертвых душ» является частью театрального проекта Московского Молодежного театра «Классика в классе», что позволяет знакомить молодое поколение с великими произведениями русской литературы через призму современных театральных подходов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева Москва, Руставели, 19
19:00 от 700 ₽

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