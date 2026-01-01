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Мертвые души
Киноафиша Мертвые души

Спектакль Мертвые души

Постановка
Рязанский театр драмы 12+
Возраст 12+

О спектакле

«Мертвые души» в Рязанском драмтеатре

Возможно ли в погоне за материальными ценностями сохранить свою душу? На что способен человек ради денег? И есть ли та красная линия, которую стоит пересечь ради наживы?

Спектакль «Мертвые души» предлагает зрителям ответить на эти непростые вопросы. Демонические персонажи окружают главного героя иллюзией богатства. Он искренне верит, что вот-вот обретет сказочное состояние, не замечая, что уже находится в ловушке.

Режиссер и актеры создают атмосферу, в которой зритель вовлечен в сложные моральные дилеммы. Чтобы вырваться из этого порочного круга, персонажу предстоит преодолеть невероятные душевные усилия.

Не упустите возможность увидеть, как классика русской литературы переосмысляется на театральной сцене. «Мертвые души» — это не просто драма, это исследование человеческой природы и ее слабостей.

Почувствуйте всю глубину спектакля и задумайтесь о том, что для вас важнее — материальные блага или духовные ценности. Присоединяйтесь к обсуждению этой вечной темы!

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
30 октября пятница
19:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 600 ₽
31 октября суббота
18:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
1 ноября воскресенье
18:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 600 ₽
7 ноября суббота
18:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
14 ноября суббота
18:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 600 ₽

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