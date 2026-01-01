Спектакль «Мёртвые души» в театре имени Булгакова
Театральный фестиваль в честь 135-летия Михаила Булгакова представляет ансамблевую постановку «Мёртвые души», адаптированную и максимально приближенную к оригинальному тексту. Режиссёром-постановщиком выступает Сергей Яшин, который известен своими новаторскими подходами к классике.
Команда спектакля
В спектакле задействована творческая группа:
- Режиссёр-постановщик — Сергей Яшин
- Художник по свету — Матвей Сулицын
- Звукорежиссер — Никита Лобовкин
- Режиссерская группа — Андрей Оганян, Галина Дубовская, Леван Мсхилазде, Тарас Белоусов
Актёры
В ролях:
- Чичиков — Дмитрий Кошелев, Ардалион Истомин, Михаил Галочкин
- Дама приятная во всех отношениях — Любовь Мартазанова
- Просто приятная дама — Вероника Полякова
- Губернаторская дочка — Софья Сергеева
- Кучер Селифан — Илья Коломенсков
- Лакей Петрушка — Евгений Гулевых
- Ринальдо Ринальдини — Альфред Мваба
Семейства персонажей
Помимо главных ролей, в спектакле представлены следующие семейства:
- Семейство Маниловых:
- Манилов — Никита Киселев
- Лизанька Манилова — Софья Сергеева
- Фемистоклюс — Никита Плотников
- Алкид — Илья Коломенсков
- Поместье Коробочки:
- Коробочка — Мария Зареченская
- Фетинья — Любовь Мартазанова, Софья Сергеева
- Пелагея — Надежда Янковская
- Поместье Ноздрева:
- Ноздрев — Никита Плотников
- Мижуев — Илья Коломенсков
- Трактирщица — Софья Сергеева
- Капитан-исправник — Евгений Гулевых
- Семейство Собакевича:
- Собакевич — Дмитрий Решетников
- Феодулия Ивановна — Мария Зареченская
- Поместье Плюшкина:
- Плюшкин — Евгений Гулевых
- Мавра — Мария Василенко
- Дочери — Вероника Полякова, Любовь Мартазанова
- Сын — Илья Коломенсков
- Капитан — Никита Киселев
- Прошка — Андрачников Григорий
Персонажи в спектакле
Всего в спектакле участвуют более двадцати исполнителей, каждый из которых привнесет свою индивидуальность в мир, созданный Булгаковым.
