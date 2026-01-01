Мёртвые души
12+
О спектакле

Спектакль «Мёртвые души» в театре имени Булгакова

Театральный фестиваль в честь 135-летия Михаила Булгакова представляет ансамблевую постановку «Мёртвые души», адаптированную и максимально приближенную к оригинальному тексту. Режиссёром-постановщиком выступает Сергей Яшин, который известен своими новаторскими подходами к классике.

Команда спектакля

В спектакле задействована творческая группа:

  • Режиссёр-постановщик — Сергей Яшин
  • Художник по свету — Матвей Сулицын
  • Звукорежиссер — Никита Лобовкин
  • Режиссерская группа — Андрей Оганян, Галина Дубовская, Леван Мсхилазде, Тарас Белоусов

Актёры

В ролях:

  • Чичиков — Дмитрий Кошелев, Ардалион Истомин, Михаил Галочкин
  • Дама приятная во всех отношениях — Любовь Мартазанова
  • Просто приятная дама — Вероника Полякова
  • Губернаторская дочка — Софья Сергеева
  • Кучер Селифан — Илья Коломенсков
  • Лакей Петрушка — Евгений Гулевых
  • Ринальдо Ринальдини — Альфред Мваба

Семейства персонажей

Помимо главных ролей, в спектакле представлены следующие семейства:

  • Семейство Маниловых:
    • Манилов — Никита Киселев
    • Лизанька Манилова — Софья Сергеева
    • Фемистоклюс — Никита Плотников
    • Алкид — Илья Коломенсков
  • Поместье Коробочки:
    • Коробочка — Мария Зареченская
    • Фетинья — Любовь Мартазанова, Софья Сергеева
    • Пелагея — Надежда Янковская
  • Поместье Ноздрева:
    • Ноздрев — Никита Плотников
    • Мижуев — Илья Коломенсков
    • Трактирщица — Софья Сергеева
    • Капитан-исправник — Евгений Гулевых
  • Семейство Собакевича:
    • Собакевич — Дмитрий Решетников
    • Феодулия Ивановна — Мария Зареченская
  • Поместье Плюшкина:
    • Плюшкин — Евгений Гулевых
    • Мавра — Мария Василенко
    • Дочери — Вероника Полякова, Любовь Мартазанова
    • Сын — Илья Коломенсков
    • Капитан — Никита Киселев
    • Прошка — Андрачников Григорий

Персонажи в спектакле

Всего в спектакле участвуют более двадцати исполнителей, каждый из которых привнесет свою индивидуальность в мир, созданный Булгаковым. В числе исполнителей можно увидеть:

  • Григорий Андрачников
  • Мария Василенко
  • Михаил Галочкин
  • Евгений Гулевых
  • Мария Зареченская
  • Ардалион Истомин
  • Никита Киселев
  • Илья Коломенсков
  • Дмитрий Кошелев
  • Александра Малеваная
  • Любовь Мартазанова
  • Альфред Мваба
  • Никита Плотников
  • Вероника Полякова
  • Дмитрий Решетников
  • Софья Сергеева
  • Юлия Рыбалко
  • Надежда Янковская
Театральные подборки
