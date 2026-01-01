Спектакль «Мёртвые души» в театре имени Булгакова

Театральный фестиваль в честь 135-летия Михаила Булгакова представляет ансамблевую постановку «Мёртвые души», адаптированную и максимально приближенную к оригинальному тексту. Режиссёром-постановщиком выступает Сергей Яшин, который известен своими новаторскими подходами к классике.

Команда спектакля

В спектакле задействована творческая группа:

Режиссёр-постановщик — Сергей Яшин

Художник по свету — Матвей Сулицын

Звукорежиссер — Никита Лобовкин

Режиссерская группа — Андрей Оганян, Галина Дубовская, Леван Мсхилазде, Тарас Белоусов

Актёры

В ролях:

Чичиков — Дмитрий Кошелев, Ардалион Истомин, Михаил Галочкин

Дама приятная во всех отношениях — Любовь Мартазанова

Просто приятная дама — Вероника Полякова

Губернаторская дочка — Софья Сергеева

Кучер Селифан — Илья Коломенсков

Лакей Петрушка — Евгений Гулевых

Ринальдо Ринальдини — Альфред Мваба

Семейства персонажей

Помимо главных ролей, в спектакле представлены следующие семейства:

Семейство Маниловых: Манилов — Никита Киселев Лизанька Манилова — Софья Сергеева Фемистоклюс — Никита Плотников Алкид — Илья Коломенсков

Поместье Коробочки: Коробочка — Мария Зареченская Фетинья — Любовь Мартазанова, Софья Сергеева Пелагея — Надежда Янковская

Поместье Ноздрева: Ноздрев — Никита Плотников Мижуев — Илья Коломенсков Трактирщица — Софья Сергеева Капитан-исправник — Евгений Гулевых

Семейство Собакевича: Собакевич — Дмитрий Решетников Феодулия Ивановна — Мария Зареченская

Поместье Плюшкина: Плюшкин — Евгений Гулевых Мавра — Мария Василенко Дочери — Вероника Полякова, Любовь Мартазанова Сын — Илья Коломенсков Капитан — Никита Киселев Прошка — Андрачников Григорий



Персонажи в спектакле

Всего в спектакле участвуют более двадцати исполнителей, каждый из которых привнесет свою индивидуальность в мир, созданный Булгаковым. В числе исполнителей можно увидеть: